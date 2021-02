Material von Einbrecher entdeckt : Besitz von Kinderpornografie: Hennefer erhält Bewährungsstrafe

Bonn/Hennef Nach einem Einbruch fanden Ermittler kinderpornografisches Material in der Wohnung eines Hennefers. Das Amtsgericht Siegburg verurteilte den 41-jährigen deswegen zu einer Bewährungsstrafe. Dagegen hatte er Rechtsmittel eingelegt, die er nun allerdings wieder zurückzog.

Die Geschichte dahinter klingt gleichermaßen beängstigend wie skurril: Am 9. Januar 2019 war nämlich in das Hennefer Appartement des Verurteilten eingebrochen worden. Gestohlen wurden unter anderem ein Fahrrad sowie Bargeldbeträge von 140 D-Mark und 20 Euro. Der Verdacht des Einbruchsopfers fiel schnell auf einen Nachbarn, der die Tat wohl auch unumwunden zugab. Ob er das Diebesgut zurückgab blieb unklar. Jedenfalls versuchte der Einbrecher offenbar, den Bestohlenen zu erpressen. Er wisse, dass der Mann kinderpornografisches Material in seiner Wohnung aufbewahre, und wenn er wegen des Einbruchs zur Polizei gehe, werde er im Gegenzug seinen Nachbarn ebenfalls anzeigen.

Ermittler fanden 15.942 Fotos und 208 Filme

Die Verhandlung war bereits der zweite Anlauf: Sein Fernbleiben von einem ersten Berufungstermin hatte der Mann mit dem plötzlichen Tod seines Vaters entschuldigt. Nachdem der vermeintlich Verstorbene den vom Gericht informierten Beamten aber höchstpersönlich die Türe zu seiner Wohnung in Mecklenburg-Vorpommern öffnete, folgte eine weitere Durchsuchung am Zweitwohnsitz des Verurteilten. Offenbar lagen auch den Beamten dort bereits Hinweise auf möglicherweise illegale Handlungen des Mannes vor. Die Staatsanwaltschaft in Stralsund bestätigte erste Ermittlungen, die nicht nur in Richtung Besitz kinderpornografischen Materials gehen, sondern auch Missbrauchsvorwürfe umfassen.