Masche über Whatsapp und SMS : Menschen in Hennef und Much um hohe vierstellige Summen betrogen

Menschen in Hennef und Much um hohe vierstellige Summen betrogen

Hennef/Much Gleich drei Mal haben Betrüger in Hennef und Much zuletzt hohe vierstellige Summen erbeutet. Über SMS und Whatsapp-Nachrichten gaben sich die Unbekannten als die Kinder der Opfer aus und baten um Geld.

In gleich drei Fällen haben unbekannte Täter kürzlich in Hennef sowie Much ihre Mitmenschen über Whatsapp-Nachrichten und SMS um vierstellige Summen betrogen. Dies gab die Polizei am Freitag bekannt. Im ersten Fall sei eine 61-Jährige in Hennef von einem Unbekannten angeschrieben worden, der sich laut Polizei als ihr Sohn ausgegeben habe. Der vermeintliche Sohn habe sie um 2700 Euro gebeten. Nachdem die Frau das Geld überwiesen hatte, war sie nach Polizeiangaben wenige Stunden danach um eine weitere Zahlung von 3250 Euro gebeten worden. Erst dann sei die Frau stutzig geworden und habe sich bei ihrer Hausbank gemeldet, wo man sie über die Betrugsmasche aufgeklärt habe.