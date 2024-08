Blauzungenkrankheit im Rhein-Sieg-Kreis „Die Kadaver häufen sich“

Die Schafhalter sind verzweifelt, sagt Simon Darscheid, stellvertretender Vorsitzender des Schafzuchtverbandes Nordrhein-Westfalen. Die Blauzungenkrankheit, die am 12. Juli erstmals in einem Rinder- und Schafbestand im Rhein-Sieg-Kreis nachgewiesen wurde, hat mittlerweile zu Hunderten toter Tiere geführt. Man gehe bei einem Blauzungenbefall bei Schafen von einer Sterblichkeit in Höhe von bis zu 25 Prozent der erkrankten Tiere aus, erläutert Antonius Nolden aus der Pressestelle des Rhein-Sieg-Kreises auf Anfrage. Für Rinder liegen vergleichbare Zahlen noch nicht vor. Während im vergangenen Jahr in der Zeit zwischen dem 1. Juli und dem 7. August 44 Schafe, fünf Ziegen und 199 Rinder vom Tierkörperbeseitigungsunternehmen abgeholt wurden, waren es im gleichen Zeitraum dieses Jahres 218 Schafe, 17 Ziegen und 308 Rinder, meldet der Kreis.