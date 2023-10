Polizei in Hennef Männer eines Hochzeitskorsos blockieren Straßenkreuzung

Der Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft hat am Samstagmittag in Hennef für Stau gesorgt. An der Kreuzung, an der die Frankfurter Straße auf die Stoßdorfer Straße und die Löhestraße trifft, hatten zwei Männer mit ihren Autos des Hochzeitskorsos absichtlich die Abbiegespuren blockiert. Mutmaßlich, um der Hochzeitsgesellschaft die Durchfahrt zu erleichtern.