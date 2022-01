Kriminalpolizei ermittelt : Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Feuerwerks-Explosion in Hennef

Polizei und Rettungskräfte waren in der Neujahrsnacht in Hennef im Einsatz. Foto: Ulrich Felsmann

Hennef In Hennef ist in der Silvesternacht ein 37-Jähriger bei einer Explosion mit Feuerwerkskörpern ums Leben gekommen. Ein 39-Jähriger wurde schwer verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die beiden 37 und 39 Jahre alten Männer hatten mit einer zehnköpfigen Gruppe aus Freunden und Verwandten in Hennef-Hüchel Silvester gefeiert. Kurz nach Mitternacht hatten sie sich Zeugenaussagen zufolge von der Gruppe abgesetzt, die vor dem Haus feierte. Die beiden waren laut der Polizei hinter das Haus in den Garten gegangen. Plötzlich habe es einen sehr lauten Knall gegeben und die beiden hätten schwer verletzt am Boden gelegen. Sofort begannen Ersthelfer mit Reanimationsmaßnahmen. Der Rettungsdienst wurde alarmiert. Zwei Notärzte übernahmen die Versorgung der schwer Verletzten. Der 37-Jährige starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle.