„Ride of Silence“ : Fahrradkorso fährt am Mittwochabend durch Bonn

Die Demonstration „Ride of Silence“ - hier aus dem Jahr 2019 - soll an Unfallopfer erinnern. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In Bonn soll am Mittwochabend ein Fahrradkorso zum Gedenken an Opfer von Verkehrsunfällen stattfinden. Die Polizei warnt vor kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen entlang des Aufzugsweges.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Bähr

Am Mittwochabend findet in Bonn eine Fahrraddemonstration unter dem Motto „Ride of Silence“ statt. Wie der ADFC in einem Post auf Facebook erläuterte, soll bei der stillen Gedenkfahrt an alle Radfahrer sowie Fußgänger erinnert werden, die im letzten Jahr in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis bei Unfällen ums Leben gekommen sind, darunter auch an eine Vierjährige aus Niederkassel.

Nach Angaben der Polizei startet der Korso gegen 18 Uhr vom Münsterplatz aus und bewegt sich bis ungefähr 19.30 Uhr auf folgender Route durch die Stadt: Martinsplatz - Am Hof - Rathausgasse - Rheingasse - Brassertufer - Moses-Hess-Ufer - Josefstraße - Doetschstraße - Berliner Freiheit - Sandkaule - Welschnonnenstraße - Römerstraße - Augustusring - Kaiser-Karl-Ring - Kölnstraße - Lievelingsweg - Potsdamer Platz - Heinrich-Böll-Ring - Ecke Heinrich-Böll-Ring/Bornheimer Straße: Zwischenkundgebung und Gedenkminute - Bornheimer Straße - Hochstadenring - Viktoriabrücke - Endenicher Straße - Hermann-Wandersleb-Ring - Frongasse - Brahmstraße - Alfred-Bucherer-Straße - Sebastianstraße - Clemens-August-Straße - Meckenheimer Allee - Poppelsdorfer Allee - Quantiusstraße - Südunterführung - Am Hauptbahnhof - Rabinstraße - Am Alten Friedhof - Berliner Platz - Oxfordstraße - Bertha-von-Suttner-Platz - Belderberg - Rathausgasse - Am Hof - Martinsplatz - Münsterplatz.