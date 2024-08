Verfahren vor dem Landgericht Drei Männer sollen 13-Jährige aus Hennef missbraucht haben

Am 17. Mai 2019 traf sich eine 13-jährige Schülerin aus Hennef wieder einmal mit ihrem sechs Jahre älteren Freund. Obwohl der junge Mann sich damit strafbar machte, war es zwischen den beiden bereits im November 2018 zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr gekommen. Seit diesem Freitag muss sich der heute 25-Jährige nun wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor der achten großen Strafkammer am Bonner Landgericht verantworten. Neben ihm auf der Anklagebank sitzt ein damals 17-jähriger Freund: Ihm wird vorgeworfen, an jenem Maitag ebenfalls mit dem Mädchen geschlafen zu haben, während sein Kumpel und ein Dritter zuschauten. Er soll es beim Sex gefilmt haben, weshalb er zusätzlich noch wegen Erstellens kinderpornografischer Schriften angeklagt ist.