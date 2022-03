Brand an Außenfassade von Seniorenresidenz : Polizei löscht Feuer in Hennef-Geistingen und verhindert Schlimmeres

Polizei löscht Feuer in Hennef-Geistingen und verhindert Schlimmeres

Brand an Außenfassade von Seniorenresidenz

Hennef-Geistingen Freitagnacht hat die Außenfassade einer Seniorenresidenz an der Bonner Straße in Hennef-Geistingen gebrannt. Nachbarn hatten den Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Beherzte Polizisten hatten ein Ausbreiten des Feuers bereits mit Feuerlöschern verhindert, bevor die Feuerwehr eintraf.

Kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr Hennef zu einem Brand in einer Seniorenresidenz an der Bonner Straße alarmiert. Dort brannte die Außenfassade unterhalb des Schriftzuges der Residenz auf einer Fläche von ca. 15 Quadratmetern.

Das Feuer war im ersten Obergeschoss neben einem Balkon an der Fassade entstanden und breitete sich von dort nach oben bis kurz unter das Dach aus.

Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte die Fassade per Wärmebildkamera. Teile des Wärmedämmverbundsystems wurden für die Nachlöscharbeiten entfernt.

Sicherheitshalber wurden während der Einsatzmaßnahmen die in der Nähe des Feuers liegenden Zimmer geräumt. Nach Abschluss des Einsatzes konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Es war keinerlei Rauch in das Gebäude eingedrungen.