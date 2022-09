Polizei geht von Brandstiftung aus : Brennende Mülltonnen in Hennef behindern Bahnverkehr

Hennef In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben in Hennef mehrere Mülltonnen gebrannt. Durch das Feuer wurde der Bahnverkehr behindert, es kam zu Verzögerungen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 0.30 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Einsatz in Hennef ausrücken. Nahe der Gleise in der Bahnhofstraße brannten hier vier Mülltonnen. Da diese sich direkt neben Bahnschienen befinden, musste für ungefähr 45 Minuten der Bahnverkehr in dem Bereich eingestellt werden, um sicheres Löschen zu ermöglichen.