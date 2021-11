Modelabel aus Hennef : Brillen und Uhren aus nachhaltigem Kork

Adventsmärkte in Köln

In den kommenden Wochen öffnet Sabine Kanngiesser ihre Stände auf weiteren Messen, Märkten und Landpartien in der Region. Am Sonntag, 21. November, ist die Henneferin beim „Markt für Gutes Leben“, der das Augenmerk auf nachhaltige, faire und soziale Produkte lenkt. Die Veranstaltung findet in der „Rufffactory“ statt, 10 bis 21 Uhr, Venloer Straße 474 in Köln. Tickets unter www.marktfuergutesleben.de.

Am Wochenende des dritten Advents, am Samstag, 11., und Sonntag, 12. Dezember, ist Kanngiesser auf einem Designmarkt in der Kölner Wachsfabrik, jeweils 12 bis 20 Uhr, Industriestraße 170. Anmeldung in Kürze unter www.manufact-event.de. Termine in Anbetracht der aktuellen pandemischen Situation unter Vorbehalt. ⇥gro