“Zum Siegblick“ in Hennef : Diebe brechen mehrere Wohnwagen auf Campingplatz auf

Hennef Zwölf Vorzelte und Wohnwagen haben Diebe auf dem Campingplatz „Zum Siegblick“ in Hennef aufgebrochen. Noch konnten nicht alle Eigentümer erreicht werden. Gestohlen wurde auch Goldschmuck.

Die Polizei in Hennef ist ermittelt nach einem Dutzend Einbrüchen auf dem Campingplatz „Zum Siegblick“ in Hennef-Lauthausen. In der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagabend sind mehrere Wohnwagen auf dem Campinglatz aufgebrochen worden, wie die Polizei mitteilte. Die bisher unbekannten Täter hätten sich demnach an insgesamt zwölf Vorzelten und Wohnwagen zu schaffen gemacht. Dazu nutzten sie die Abwesenheit der Besitzer aus.