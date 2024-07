Rhein-Sieg-Kreis, Bonn und Ahr Hier gibt es Cannabis-Saatgut und Stecklinge

Im Vorfeld der bundesweiten Cannabis-Legalisierung atmete die Kiffer-Community auf: Endlich muss der Konsum nicht mehr versteckt werden! Wer mit ein paar grünen Knollen in der Hosentasche von der Polizei erwischt wird, muss keine Angst mehr haben. Auch der Anbau soll ab Montag gesetzlich geregelt sein: Ab dem 1. Juli hoffen vielerorts gegründete Cannabis-Social-Clubs (CSC) auf ihre Lizenzierung. Das Cannabis-Gesetz (CanG) soll Klarheit bringen, was in welchem Umfang erlaubt ist. Das Problem: So klar ist das gar nicht.