21 Millionen Euro teurer als geplant : Carl-Reuther-Berufskolleg in Hennef ist fast fertig

Hennef Das kernsanierte Carl-Reuther-Berufskolleg ist fast fertig. Marcel Boddenberg vom Amt für Gebäudewirtschaft des Rhein-Sieg-Kreises erklärt, wie aus geplanten 55 Millionen Euro 76 Millionen Euro werden konnten.

Nach der Erweiterung hat die Schule laut Boddenberg rund 2000 Quadratmeter mehr Nutzfläche als zuvor. Viel Platz also für die rund 2500 Schüler des Berufskollegs, die von über 100 Lehrern in 50 Bildungsgängen unterrichtet werden. Auch das pädagogische Konzept des Carl-Reuther-Berufskollegs, eine von insgesamt vier berufsbildenden Schulen des Kreises, wurde komplett überarbeitet. Statt klassischer Klassenräume gibt es künftig zehn sogenannte Cluster für die entsprechenden Fachbereiche. An einen offenen Raum schließen sich ringsum weitere Räume an, die miteinander verbunden sind. „Es ist trotzdem hier sehr leise“, sagte Schulleiter Günther Au.