Corona im Rhein-Sieg-Kreis : Das sagt die regionale Ärztevertreterin zur vierten Impfung

Rhein-Sieg-Kreis Um die vierte Corona-Impfung gibt es derzeit viele Diskussionen. Und auch in den Praxen in der Region bekommen Patienten unterschiedliche Informationen. Ein Gespräch mit Jacqueline Hiepler, KV-Vorsitzende Rhein-Sieg, über die aktuelle Lage.

Wer nicht unmittelbar zu einer der vulnerablen Gruppen gehört und über eine zweite Booster-Dosis der Corona-Impfung nachdenkt, kann angesichts der augenblicklich konfusen Diskussion schnell den Durchblick verlieren. Die Ratschläge der Ständigen Impfkommission (Stiko) unterscheiden sich von der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Und auch in den Praxen in der Region bekommen Patienten unterschiedliche Informationen. Darüber hinaus soll noch in diesem Monat wenigstens ein angepasster Impfstoff kommen. Sollte man darauf warten? Darüber sprachen wir mit Jacqueline Hiepler, Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Rhein-Sieg und Hausärztin in Hennef.