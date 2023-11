Schulen in Hennef Darum werden aus ehemaligen Büros jetzt Klassenräume

OGS-Plätze in Hennef

Nachdem im Frühjahr bei der Vergabe der OGS-Plätze in Hennef insgesamt 107 Kinder leer ausgegangen waren, hat sich die Situation inzwischen laut dem Beigeordneten Martin Herkt entspannt. Derzeit stehen allerdings noch 33 Kinder auf einer Warteliste, davon 19 an der Hanftalschule, neun an der Grundschule Gartenstraße und fünf an der Grundschule Wehrstraße.

„Das sind immer noch zu viele, aber mehr lässt sich derzeit nicht bewerkstelligen“, so Herkt. Dass die Warteliste derartig dezimiert werden konnte, ist laut Herkt neben den Bemühungen der Stadt, mehr Personal zu finden, vor allem dem Verein „Betreute Schulen“ zu verdanken. „Die Personalanwerbekampagne des Vereins hat dafür gesorgt, dass zusätzliche Gruppen eröffnet werden konnten“, erklärte Herkt.

Derzeit sind insgesamt 1105 OGS-Plätze belegt. Sie verteilen sich auf sieben Hennefer Grundschulen. Es gibt allerdings auch noch freie Plätze: an den Grundschulen Uckerath, Happerschoß und Söven. Den Rechtsanspruch auf ein OGS-Betreuungsangebot, der 2026 in Kraft tritt, und die Probleme, die damit einher gehen, will der Hennefer Schulausschuss am 6. Dezember während einer Sondersitzung diskutieren. eiu