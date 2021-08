Friedrich Merz in Hennef : „Das Land steht vor großen Herausforderungen“

Hennef Er äußerte sich zu vielen Themen: Unter anderem rief Friedrich Merz die CDU und CSU beim Stadiongespräch in Hennef zu einem geschlossenen Wahlkampf auf.

„Sie haben ja sogar einen Merz im Stadtrat sitzen“, sagte Friedrich Merz, als er am Dienstagabend Gast des zweiten Stadiongesprächs der Hennefer CDU in der kleinen Sportarena des FC Hennef 05 war. „Ich bin regelmäßig in Hennef, weil hier auch ein Teil meiner Familie lebt“, fügte der ehemalige Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hinzu, nachdem er seinen Neffen, CDU-Ratsmitglied Ulrich Merz, herzlich begrüßt hatte. Bereits im vergangenen Jahr hatte Friedrich Merz sein Kommen zur Feier des 50-jährigen Bestehens der Hennefer CDU zugesagt, die coronabedingt nicht stattfinden konnte. Das holte Merz nun nach.

Das Land stehe laut Merz vor großen Herausforderungen. „Ich rate uns dringend, nicht zu bestreiten, dass wir ein wirkliches Problem haben“, sagte Merz mit Blick auf den Klimawandel, hält allerdings nichts von einer einseitigen Festlegung auf Elektromobilität. Deutschland stünde vor einem großen wirtschaftlichen Transformationsprozess. „Wir brauchen dabei die gesamte Bandbreite an Antriebsmöglichkeiten. Das sollte die Stunde der Ingenieure und nicht der Ideologen sein“, sagte Merz. „Das alles schaffen wir aber nur, wenn wir die Menschen mitnehmen. Wir müssen endlich mal aufhören, auszusteigen, sondern die Ärmel hochkrempeln und anfangen, in die Dinge einzusteigen und neue Technologien ermöglichen.“ Mit Blick auf die weltpolitische Lage prophezeite Merz Deutschland auch in den kommenden Jahren Probleme mit islamistischem Terrorismus. „Die USA werden nicht mehr die Rolle des Weltpolizisten spielen, es sei denn, es liegt in ihrem Interesse. Europa muss künftig eine stärkere Rolle spielen“, sagte Merz.