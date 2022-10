Abrisspläne in Hennef : Das sagen die Menschen in der idyllischen Wochenendhaussiedlung in Bülgenauel

Hübsche Häuschen stehen in Hennef-Bülgenauel, so wie das Haus von Claudia Jansen. Foto: Ingo Eisner

Hennef Von wegen Abbruchsiedlung: Ein schmuckes Häuschen reiht sich an das nächste. Und die sollen alle abgerissen werden? Wir besuchen die Bewohner der Wochenendhaussiedlung in Bülgenauel. Es ist eine verschworene Gemeinschaft liebenswerter Menschen.



Wer durch die Wochenendhaussiedlung im Unterdorf von Bülgenauel flaniert, dem fallen sofort zwei Dinge auf: die idyllische Ruhe, die dort herrscht, und der überraschende Eindruck, dass es sich mitnichten um eine Abbruchsiedlung handelt. Im Gegenteil. Ein schmuckes Häuschen reiht sich an das nächste. Einzig die Häuser einer Erbengemeinschaft, die eigentlich bereits 2016 abgerissen werden sollten, aber nach wie vor stehen, könnten den Blick etwas trüben. Insgesamt schaut es aber recht schön aus. Gepflegte Gebäude und Gärten kennzeichnen die Siedlung, die vor sechs Jahren in die Schlagzeilen geriet, weil sie laut Stadt kein Wohngebiet, sondern eine „Sonderfläche für Wochenendhäuser“ ist und deshalb nicht dauerhaft genutzt darf. Zudem befinden sich etwa 40 Häuser im Hochwasserüberschwemmungsgebiet. Zwar beschäftigt das Thema mittlerweile die Juristen, aber die Bewohner der Siedlung wollen weiterhin für ihre Häuser kämpfen.

„Mein Vater hat das Haus bereits Mitte der 70er Jahre gebaut, und ich habe ihm dabei geholfen“, sagt Claudia Jansen, die seit 1992 in der Siedlung lebt. „Ich habe mit Sicherheit jeden Stein des Hauses einmal in der Hand gehabt“, fügt die 58-jährige Kauffrau hinzu. Ob Garten, Terrasse, Wohnzimmer oder Küche - alles wirkt sehr einladend. „Das Haus hat eine Wohnfläche von etwa 75 Quadratmetern“, sagt Jansen. Geheizt wird mit Gas, Jansen verfügt aber auch über einen Holzofen. Sie blättert in Aktenordnern und zeigt Dokumente, die belegen, dass damals alles genehmigt worden war. „Am 27. September 1977 fand die Bauabnahme statt. Zudem gab es in puncto Schutzbereich Hochwasser, in dem das Gebäude steht, von der Wasserbehörde eine Ausnahmegenehmigung“, sagt Jansen.

Die Wochenendhaussiedlung Fehlende Baugenehmigungen Die Wochenendhaussiedlung in Bülgenauel entstand vor mehr als 60 Jahren. Laut Stadt war und ist die Siedlung in der Nähe der Sieg allerdings kein Wohngebiet, sondern eine Sonderfläche für Wochenendhäuser und dürfe deshalb nicht dauerhaft genutzt werden. Nachdem die Bezirksregierung Köln die Kartierungen für die von möglichem Hochwasser betroffenen Überschwemmungsgebiete neu gefasst hatte, warf die Verwaltung vor sechs Jahren einen näheren Blick auf die Siedlung und entdeckte dabei viele unerlaubte Erstwohnsitze sowie Schwarzbauten. Mittlerweile sind laut Stadt gerichtliche Verfahren zu den illegalen baulichen Anlagen und Nutzungen eingeleitet. Für sämtliche leer stehenden sowie für die teilweise unbewohnbaren oder baufälligen Wochenendhäuser wurden laut Stadt Abbruchverfügungen erlassen. Zudem ist die Baugenehmigung für ehemals genehmigte Wochenendhäuser, die als Dauerwohnsitz genutzt wurden, mittlerweile erloschen. Selbst wenn die Dauerwohnnutzung von den Besitzern der Häuser aufgegeben werden sollte, wäre laut Stadt eine Wiederaufnahme einer Wochenendnutzung aufgrund der fehlenden Baugenehmigung nicht mehr zulässig. Zudem scheide laut Verwaltung eine erneute Genehmigung als Wochenendhäuser alleine schon aufgrund der Lage im Überschwemmungsgebiet aus. Laut Stadt werden aber derzeit nur Abbruchverfügungen für Häuser erlassen, die nicht mehr genutzt werden oder bei denen besondere Gefahren vorliegen. eiu

30.000 Euro in neue Fenster und Türen investiert

Jahrzehntelang hatte ihre Familie das Gebäude als Wochenendhaus genutzt. 1992 übernahm sie das Haus und richtete dort ihren Hauptwohnsitz ein. „24 Jahre lang gab es keinerlei Beanstandungen, bis dann schließlich das Schreiben der Stadt ins Haus flatterte“. Kurz vorher hatte sie noch rund 30.000 Euro in neue Fenster und Türen investiert. Seitdem hält sie sich mit neuen Investitionen zurück. „Ich würde ja gerne den Terrassenboden erneuern, aber ich weiß ja nicht, was noch kommt“, sagt Jansen. „Dass Melderecht nicht gleich Baurecht ist, musste ich auch erst lernen. Von Verwaltungsrecht hat schließlich keiner der Bewohner der Siedlung auch nur die leiseste Ahnung“, fügt sie hinzu.

Zwar hatte sie 2018 geklagt, ihre Klage aber wieder zurückgezogen, weil sie keine Chance sah, das Haus als Erstwohnsitz behalten zu können. „Ich habe mir damals eine Wohnung in Köln gesucht, dort meinen Erstwohnsitz hin verlagert und nutze das Gebäude jetzt nur noch als Wochenendhaus“, sagt Jansen, die auch Vorsitzende der Interessengemeinschaft ist, die damals gegründet wurde, um mit Unterschriftensammlungen und einer Online-Petition für ein dauerhaftes Wohnrecht für alle Siedlungsbewohner und künftigen Nutzer zu kämpfen. „Beanstandet wurde bei mir bisher nur ein Vordach und ein kleiner Abstellschuppen“, sagt Jansen und hofft, ihr Wochenendhaus auch weiterhin nutzen zu können. Eine Abbruchverfügung hat sie noch nicht erhalten.

Die Siedlung besteht seit mehr als 60 Jahren

Jansen fühlt sich pudelwohl in der Siedlung, die mittlerweile mehr als 60 Jahre besteht und das sogenannte Unterdorf des 251 Einwohner zählenden Ortes Bülgenauel ist. „Man kann hier wirklich in Ruhe leben. Es gibt keinen Fluglärm, und die Nachbarn halten hier fest zusammen“, sagt Jansen. Legendär waren in der Vergangenheit auch Festivitäten wie Geburtstage, Kirmes und Karneval, die gemeinsam mit den Bewohnern des Oberdorfs im Bürgerhaus Bülgenauel gefeiert wurden. „Mein Vater war damals Vorsitzender des Bürgervereins und hat viele Menschen auch aus den umliegenden Orten nach Bülgenauel gelockt“, erinnert sich Jansen. „Wir sind hier schon eine verschworene Gemeinschaft, die füreinander da ist. Man achtet aufeinander“.

Foto: Ingo Eisner Sabrina Eschenfelder, im Hintergrund ihr Haus, lebt gerne hier.

Foto: Ingo Eisner Von wegen Abbruchsiedlung: In Bülgenauel stehen zahlreiche schöne Wochenendhäuser

Foto: Ingo Eisner Wochenendhaussiedlung: Claudia Jansen in ihrem Wohnzimmer. zurück

