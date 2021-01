Neuer Verein in Hennef : Dasdigidings öffnet Kindern die digitale Welt

Hennef Ehrenamtler vermitteln Jugendlichen den verantwortungsvollen Umgang mit neuen Medien. Während des Lockdowns gibt es virtuelle Treffen.

Deutschland befindet sich erneut in einem Lockdown. Kontakte zwischen Menschen sollen in der Corona-Pandemie auf ein Minimum beschränkt werden. Gerade in dieser Zeit ist der Umgang mit digitalen Medien wichtiger denn je, ob im Homeoffice oder beim Homeschooling. Besonders Eltern stehen vor dem Problem, dass in den Schulen die digitale Bildung für ihre Kinder oftmals zu kurz kommt. Der neu gegründete Hennefer Verein „dasdigidings“ hat sich gemeinsam mit den Media.labs der Stiftung Lesen sowie weiteren Kooperationspartnern wie der Stadt Hennef und dem Kinderschutzbund des Themas angenommen.