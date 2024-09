Autorin aus Hennef „Protokoll einer Annäherung“ macht Gewalterfahrungen zum Thema

Ihr erstes Buch hat Anne Korth mit zwölf Jahren geschrieben. „Ein Rattenleben“ hieß ihre Geschichte rund um eine Rattenbande, die im Tierheim lebt. „Aber dadurch im Mittelpunkt zu stehen, war mir eher unangenehm“, erinnert sich die heute 29-Jährige. Gleichwohl habe schon damals für sie festgestanden, dass sie weiter schreiben möchte. Die Lust am Schreiben ist der Henneferin geblieben. Und mit „Protokoll einer Annäherung“ erscheint jetzt ihr Debütroman. Daraus liest sie am Mittwoch, 25. September, ab 19 Uhr in der Hennefer Stadtbibliothek.