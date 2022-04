Verkehrssituation in Hennef : Der Masterplan Mobilität soll Verkehrsprobleme in Hennef lösen

Verkehr und Wirtschaft in Hennef : Gewerbegebiet Kleinfeldchen lässt weiter auf sich warten In Hennef mangelt es an Gewerbeflächen. Das Gebiet Kleindfeldchen soll Abhilfe schaffen. Doch dafür muss die Kreuzung am Ende der A560 umgebaut werden. Der Planungsprozess läuft noch, doch die Politik formuliert schon Forderungen für das Gewerbegebiet.