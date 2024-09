Fahndung nach Verdächtigem Mann hebt mit gestohlener Bankkarte Hunderte Euro ab

Wie die Polizei mitteilte, befand sich ein 60-jähriger Kölner auf dem Heimweg von Hennef. Er schob sein Fahrrad samt Rucksack in die Bahn und stieg anschließend noch einmal aus, um einem anderen Fahrgast beim Einsteigen zu helfen. Dabei schlossen sich die Zugtüren und der Kölner blieb auf dem Bahnsteig zurück, während die Bahn mit seinem Fahrrad davonfuhr. Der 60-Jährige kontaktierte den Zugführer über die Hotline. Als dieser nach dem Fahrrad sah, waren die Sachen bereits verschwunden. Wenig später verwendete ein männlicher, unbekannter Täter die EC-Karte an einem Geldautomaten in der Siegburger Innenstadt. Er hob mehrere hundert Euro ab und wurde dabei von der Überwachungskamera der Bank gefilmt.