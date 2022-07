Kunsthandwerk im Rhein-Sieg-Kreis : Dieser Hennefer ist einer der letzten Schriftenmaler

Für sich und seinen besonderen Beruf wollte Lukas Bohr einen Wiedererkennungswert - deshalb der Hut. Foto: Marius Ochs

Hennef Die Schriftenmalerei ist ein aussterbender Beruf. Einer der letzten seiner Zunft ist Lukas Bohr, der im Rhein-Sieg-Kreis unter anderem Speisekarten gestaltet. Der Hennefer erzählt, was ihn auf diesen besonderen Weg brachte.



Lukas Bohr steht auf einer Bank vor dem „Schlemmer Grill“ in Hennef und schreibt die Wochenkarte an die Glasscheibe des Restaurants. Gericht für Gericht, Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe – seinen Pinsel bewegt er mit ruhiger Präzision, vertieft in seine Arbeit. Bohr ist einer der letzten Schriftenmaler Deutschlands. Langsam und kalligraphisch, aber noch gut leserlich veredelt er hier immer montags eine Speisekarte zum Schrift-Kunstwerk. „Am liebsten arbeite ich in einem vorgegebenen Rahmen mit einer klaren Aufgabe. Denn dann sind die Gestaltungsmöglichkeiten unendlich“, sagt Bohr.

Beim Schlemmer Grill ist seine Aufgabe klar: Eine Wochenkarte soll an die Scheibe geschrieben werden. Was simpel klingt und bei Bohr auch einfach aussieht, erfordert jahrelanges Training. Und auch offene Augen für die Welt – Ein großer Teil der Arbeit des Schriftenmalers ist Recherche. Die Schriftart für das Hennefer Grillrestaurant fand Bohr in einem alten Film. Wie der heißt, weiß er nicht mehr. Aber er schrieb jeden Buchstaben ab, bis er fast das gesamte Alphabet dieser Schriftart beisammen hatte. „Die restlichen Lettern habe ich dann selbst noch dazu gestaltet“, sagt er.

Vor vier Jahren begonnen

Stephan Katschinsky gehört das Restaurant, er hat Bohr beauftragt. Dieser sei immer ein Gast gewesen, denn Bohr lebt auch in der Nachbarschaft. Als Katschinsky dann dessen Schriftenmalerei beim Eiscafé nebenan sah, sprach er ihn an. „Das lohnt sich auf jeden Fall, viele Kunden fragen nach der Gestaltung“, sagt Katschinsky. „Es ist ein schönes Deko-Element, dass sich auch mit den Jahreszeiten ändert.“ So malt Bohr Clowns während Karneval, Spargel in der entsprechenden Saison oder Weihnachtliches zum Advent.

In seiner Gestaltung ist er dabei völlig frei. Aber es komme immer auf die Materialien an, sagt er. Am Schlemmer Grill arbeitet er mit wasserlöslicher Acrylfarbe, die er dann nach einer Woche vorsichtig wieder abkratzt. Das erste Mal als Schriftenmaler gearbeitet habe er jedoch mit Kreide. Das war 2018, auf einem Weinfest. Da ging er von Stand zu Stand und bot seine Kunst an. Er malte Schriftzüge und Weinreben, was Kunden anzog und auch den Verkäuferinnen und Verkäufer gefiel.

Suche nach Erfüllung

Seitdem ist Bohr selbstständig. „Was früher der gewerbliche Schildermaler war, ist heute der Werbe- und Lichtreklametechniker, doch die nehmen keinen Pinsel mehr in die Hand“, erklärt er. „Als freiberuflicher Illustrator greife ich den historischen Beruf auf und nenne das bewusst Schriftenmalerei.“ Dieser Beruf ist fast verschwunden. 2016 begann Bohr sich dafür zu interessieren und ging auf eine Konferenz in Amsterdam. Viele US-Amerikaner waren da, dort ist die Kunst der Schriftenmalerei noch besonders präsent. Sieben Deutsche seien dort gewesen, wahrscheinlich die letzten ihrer Art. „Die waren alle ähnlich wie ich, jung und leidenschaftlich – aber keiner stammte aus der handwerklichen Tradition“, sagt Bohr.

Er hätte auch am Computer arbeiten können. Bohr studierte Kommunikationsdesign und Malerei an der Rhein-Sieg-Akademie, fast alle seiner Kommilitoninnen und Kommilitonen schlugen diesen Weg ein. Doch er suchte nach mehr als einer reinen Arbeit, er wollte erfüllt werden vom Beruf. „Dafür musste ich dann erstmal tausend Striche ziehen“, sagt der Illustrator. „Bei der Kalligraphie muss man den Pinsel fühlen.“

Hobby zum Beruf machen

Heute ist Bohr zufrieden und ruht in sich. Er habe die perfekte Balance gefunden: Recherche, Übung und die Arbeit draußen unter Menschen. So erscheinen ihm heute, mit 40 Jahren, die Entscheidungen in seiner Vergangenheit richtig. Mit 18 machte er Abitur und wurde wegen der Wehrpflicht eingezogen. Da seine Schule in Rheinland-Pfalz den Abschluss ein halbes Jahr vorgezogen hatte, traf er beim Bund nur auf Handwerker. Deren Einfluss beflügelte seine Faszination.

Und auch schon Bohrs Vater beeinflusste ihn. Er war Lehrer, doch als die Dorfschule geschlossen wurde, zog er nicht etwa mit der Familie um. Sein Vater machte das Hobby zum Beruf, wurde Instrumentenbauer und brachte sich alles autodidaktisch bei. Bohr sieht hier Parallelen zu seinem Werdegang. Denn auch er hätte sein Informatikstudium abschließen können, um mehr Sicherheit zu haben, vor allem finanziell.

Leicht wiederzuerkennen

Doch nach einigen Jahren brach er ab, schulte um. Finanziell lohnt es sich seit diesem Jahr das erste Mal, regelmäßige Aufträge wie beim Grillrestaurant in Hennef oder der neuen „Röstburg“ in Siegburg geben dem Illustrator die gewünschte Sicherheit. Die ruhige und künstlerische Arbeit habe ihm auch viel geholfen: „Auf dem Weg zu meinem heutigen Beruf habe ich mich auch ein Stück weit selbst therapiert“ sagt er heute. „Diese Arbeit hat ja auch etwas Meditatives.“

Sein Beruf und er sind deshalb kaum zu trennen. Auch optisch nicht. Für seine Rolle und seine Kunst kreierte Bohr einen Wiedererkennungswert: Schwarze Schuhe, schwarze Hose, schwarzes Shirt mit blauen Elementen – und natürlich der Hut mit weißer Verzierung und blauem Band. So sieht man ihn in Hennef und Siegburg malen.