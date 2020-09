Digitalpakt Schule : Digitalisierung der Schulen im Rhein-Sieg-Kreis geht nur langsam voran

Werden für den digitalen Unterricht dringend benötigt: Tablets oder Laptops. Foto: dpa/Marijan Murat

Rhein-Sieg-Kreis Sie geht nur zäh und mit kleinen Schritten voran: die Digitalisierung der Schulen und des Unterrichts im Rhein-Sieg-Kreis. Die nötigen Leitungen und Server sind dabei nicht die einzige Herausforderung.



Aufgaben-Verteilung über Online-Plattformen, Internet-Recherche während der Stunden in der Schule, Gruppenarbeit über Online-Vernetzung – für die meisten Schulen im Rhein-Sieg-Kreis ist das nach wie vor Zukunftsmusik. Zwar haben die meisten Kommunen bereits Mittel aus dem Digitalpakt Schule des Bundes beantragt oder die Anträge sind in Arbeit. Teilweise sind die Schulen auch bereits mit den nötigen Leitungen, Servern und manche sogar mit einem Glasfaser-Anschluss ausgestattet. „Aber die Infrastruktur allein macht’s einfach nicht“, sagt eine Schulleiterin aus dem Kreis, die lieber ungenannt bleiben möchte.

Wie ein Brennglas hob die Corona-Krise die Bedeutung des Themas Digitalisierung hervor. Was für viele Firmen scheinbar mühelos machbar war – Arbeit und Vernetzung von zu Hause aus, praktisch von einem Tag auf den anderen – funktioniert für die Schulen ganz offensichtlich nicht. Und das, obwohl bereits seit einigen Jahren in den Kommunen selbst an der Digitalisierung der Schulen gearbeitet wird.

Hennef arbeitet seit 2005 an der Digitalisierung

Die Stadt Hennef hat bereits 2005 den ersten Medienentwicklungsplan aufgestellt, arbeitet derzeit mit dem dritten Plan und wird in diesem Zusammenhang von der Medienberatung des Landes Nordrhein-Westfalen NRW als Orientierung bei der Schul-IT empfohlen. Dennoch erhält Hennef Geld aus dem Digitalpakt und hat einen Antrag zur Ausstattung mit Tablets gestellt. „Professionelle und zukunftssichere Produkte lösen überholte, teils selbst erstellte Lösungen ab. Die Vorgänge an den Schulen werden somit deutlich beschleunigt und die Wartung erheblich vereinfacht“, macht die Stadt deutlich, dass die Digitalisierung nicht mit einmaligen Investitionen zu regeln ist.

2013 ging die Stadt Bornheim mit ihrem ersten Medienentwicklungsplan an den Start. 2017 beschloss Königswinter, die Vernetzung der kommunalen Schulen in die Hand zu nehmen. Und seit 2018 haben alle Sankt Augustiner Schulen WLAN. 2019 beschlossen Bundestag und Bundesrat den Digitalpakt Schule, der Mittel für die digitale Infrastruktur der Schulen bereithält.

Überall fehlen noch Tablets oder Laptops

Um die Infrastruktur, die an den Schulen des Kreises entweder bereits vorhanden oder zumindest geplant ist, richtig nutzen zu können, braucht es auch am anderen Ende Geld. Digitaler Unterricht setzt als weitere Hardware Tablets oder Laptops für Lehrer und Schüler voraus. Auch dafür steht inzwischen ein Landestopf bereit. „Aber es lässt sich leicht ausrechnen, dass das nicht weit genug reichen wird“, kommentiert das Ewald Auel, stellvertretender Schulleiter der Theodor-Heuss-Realschule in Meckenheim. Digital sei an seiner Schule bislang vor allem der Unterricht auf Distanz, während des Lockdowns beispielsweise.

Godehard Mai dagegen, Schulleiter der Gesamtschule Königswinter-Oberpleis, nennt Beispiele dafür, wie die digitale Ausstattung an seiner Schule bereits zu einer Änderung der Unterrichtskultur geführt hat. Mit WLAN in jedem Klassenzimmer seien nun auch ad hoc Recherchen im Internet möglich. „Früher musste das geplant und organisiert werden, weil es nur in unserem Computerraum Internet gab“, so Mai. Auch in der Gesamtschule werden weitere Endgeräte benötigt, aber schon jetzt vernetzen sich Schüler und Lehrer auf speziellen Plattformen und ist für die interne Arbeit in der Schule der Einsatz des Programms „Schulmanager“ geplant.

Mai setzt für die Zukunft vor allem auf die jungen Lehrer an seiner Schule. „Die sind einfach mit der digitalen Arbeit schon vertraut und haben ganz selbstverständlich ein Laptop mit im Klassenraum.“ Daneben sieht der Medienentwicklungsplan der Stadt Königswinter aber auch interne Schulungen für alle Lehrer vor.

Rhein-Sieg-Gymnasium als „digitale Schule“ ausgezeichnet

Auch im Rhein-Sieg-Gymnasium in Sankt Augustin hat die Digitalisierung direkte Auswirkungen auf den Unterricht. Informatik-Unterricht ab Klasse fünf, eine Robotik-AG und Informatik-Leistungskurse in der Oberstufe – unter anderem dafür wurde das RSG jüngst gemeinsam mit 48 anderen Schulen in Nordrhein-Westfalen als „digitale Schule“ ausgezeichnet. Die Vernetzung spielt auch bei den Unterrichtsangeboten eine große Rolle. So hat die Schule aktuell ein gemeinsames Projekt mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Der Informatikkurs der neunten Klasse nutzt die Zusammenarbeit, um ein Jump & Run-Spiel zu programmieren. Auch die Eltern werden eingebunden. Diejenigen, die selbst im IT-Bereich arbeiten, bieten regelmäßig in der Schule Workshops zur Medienerziehung an. Die Chancen der Digitalisierung sieht auch die Mathematiklehrerin Harmke Grohmann. In Mathematik erstellt sie unterrichtsbegleitende Erklärvideos, die sie auf ihrem Youtube-Kanal allen Schülern und anderen Interessierten zur Verfügung stellt.