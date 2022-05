DNA-Spuren : Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Raub in Hennef fest

Polizeieinsatz in Siegburg : Ladendetektiv und Dieb liefern sich Auseinandersetzung Ein Kaufhausdetektiv hat am Donnerstag in Siegburg einen Ladendieb verfolgt. Es kam zur Auseinandersetzung, der Verdächtige schlug in Richtung des Detektivs. Passanten schritten ein, die Polizei rückte aus.