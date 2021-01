Prozess vor dem Bonner Landgericht : Drei Männer aus Hennef wegen Verwaltigung angeklagt

Bonn/Hennef Ein Übergriff auf eine 14-Jährige wird in Kürze vor dem Bonner Landgericht verhandelt. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Angeklagten vor, das Mädchen in ein Auto gelockt und vergewaltigt zu haben.

Drei junge Männer aus Hennef im Alter zwischen 19 und 21 Jahren müssen sich voraussichtlich im kommenden Monat vor dem Bonner Landgericht verantworten. Der Tatvorwurf lautet Vergewaltigung beziehungsweise Beihilfe dazu. Einem 21-Jährigen und einem 19-Jährigen wird zur Last gelegt, am 13. September 2020 eine 14-Jährige vergewaltigt zu haben. Der dritte, ebenfalls 21-jährige Angeklagte soll währenddessen aufgepasst haben, dass die Tat von niemandem bemerkt wurde.

Die Anklage geht davon aus, dass die beiden Haupttäter am Tattag gegen 14 Uhr mittags mit dem Renault des dritten Angeklagten in Hennef unterwegs waren. An einer Bushaltestelle sollen sie dann angehalten und zwei minderjährige Mädchen angesprochen haben. Nach anfänglichem Zögern soll es den beiden Männern gelungen sein, die beiden Minderjährigen zur Mitfahrt zu überreden.