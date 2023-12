Straße gesperrt Polizei führt Durchsuchungen in Hennef durch

Eine geplante Durchsuchung führt die Polizei am Donnerstagmorgen in Hennef durch. In der Lise-Meitner-Straße vermutet sie nach Auskunft des Pressesprechers der Polizei Bonn bandenmäßige Urkundenfälscher. Ebenfalls vor Ort in Hennef-Hossenberg sind Bemate des Landeskriminalamts mit einem Spezialfahrzeug, in dem Daten ausgewertet werden können. Die Straße ist derzeit gesperrt.