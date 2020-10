Ehrung für Klaus Pipke geehrt : Scheidender Bürgermeister bekommt Hennefer Heimatnadel verliehen

Hennef 79 Mal hatte Klaus Pipke als Bürgermeister die Heimatnadel an verdiente Ehrenamtler verliehen, nun ist er selbst Träger dieser Auszeichnung. Der scheidende Hennefer Bürgermeister freut sich über mehr Zeit für die Familie und hat neue berufliche Perspektiven.

Entspannt wirkt Klaus Pipke am Freitagabend, als er die Gaststätte „Zum alten Turm“ in Stadt Blankenberg gemeinsam mit seiner Familie betritt. „Wir waren drei Tage in Hinterzarten“, sagte der 56-Jährige. „Ich habe jetzt endlich mehr Zeit für die Familie“. Eingeladen hatte die Arbeitsgemeinschaft der Hennefer Heimatvereine, um sich gebührend von dem scheidenden Bürgermeister zu verabschieden.

Die Politik ist nun passé

„Man gewinnt schnell Abstand“, sagte Pipke mit Blick auf den Abend, als er in der Stichwahl um das Bürgermeisteramt seinem sozialdemokratischen Herausforderer Mario Dahm unterlag. „Ich habe damit gerechnet“, gibt Pipke freimütig zu. Dass er jetzt mehr Zeit für seine Familie und Freizeitaktivitäten hat, genießt Pipke sehr. „Ich kann jetzt endlich mal wieder in Ruhe Musik hören oder mir Musikvideos anschauen“. Auch beruflich gibt es Perspektiven für ihn. „Ich bin Volljurist und habe diesbezüglich bereits einige Angebote“, so Pipke. „Fest steht, dass ich nicht mehr in der Politik tätig sein werde. Und eine Sieben-Tage-Woche mit 70 bis 80 Stunden-Arbeit wird es in Zukunft auch nicht mehr geben“, sagte Pipke mit Blick auf den Bürgermeisterjob.