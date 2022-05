Ukrainer aus Hennef wollen Energieproblem lösen : Mit Solarzellen aus Kunststoffabfällen gegen die Energiekrise

Nach der Erfindung des sauberen Heion-Diesels arbeiten Anton Ledwon (stehend) und Waldemar Lewtschenko an Möglichkeiten, die Energiekrise zu überwinden. Foto: Ingo Eisner

Hennef Anton Ledwon und der gebürtige Ukrainer Waldemar Lewtschenko arbeiten derzeit an Möglichkeiten, mit denen sie der Energiekrise entgegenwirken können. Den von ihnen in Hennef entwickelte Heion-Diesel gibt es schon an der Tankstelle.