Mangelhafte Beschichtung aufgetragen : Eröffnung des Horstmannstegs in Hennef verzögert sich

Hennef Die Arbeiten an dem neuen Horstmannsteg in Hennef müssen auf 920 Quadratmetern erneut durchgeführt werden. Die beauftragte Firma hatte eine mangelhafte Beschichtung aufgetragen.

„Es handelt sich um eine gesandete Oberfläche, die aus mehreren Schichten besteht“, erklärt Volker Erbe, Technische Geschäftsführer der Hennefer Stadtbetriebe. „Die Schichten sind leider so mangelhaft aufgetragen worden, dass sich ganze Abschnitte wieder gelöst haben und andere Teile eben nicht gesandet, also rau und rutschfest, sondern spiegelglatt waren. Das ging so nicht. Die Rutsch- und Unfallgefahr wäre viel zu groß gewesen. Die Beschichtung muss runter und neu aufgetragen werden“, so Erbe weiter.