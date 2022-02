Hennefer Band veröffentlicht Hymne auf ihre Stadt : „Et schönste Flecksche Ääd“

Auf der Burg von Stadt Blankenberg (v.l.): Basti Binz, Stefan Ornowski, Uli Birkmann, Tom Fischdick, Robert Urbansky und Dieter Reinhard. Foto: Basti Binz

Hennef Die Band „5202 Stadtgeflüster“ präsentiert eine Liebeserklärung an ihre Stadt. Das Musikvideo dazu zeigt sie von allen Seiten



Von Ingo Eisner

Gefühlte 100 000 Songs gibt es laut Stefan „Stévéé“ Ornowski, Mitglied der Hennefer Band „5202 Stadtgeflüster“, über Köln – aber bisher gab es noch kein einziges Lied über Hennef. Das hat sich nun geändert. Mit „Et schönste Flecksche Ääd“, das bereits seit Wochen auf dem Social-Media-Kanälen rauf und runter läuft, gelang der Band eine musikalische Liebeserklärung mit Hymnencharakter. Das Stück, für das Texter und Komponist Uli Birkmann (52) verantwortlich zeichnet, feierte jetzt beim Aufmarsch der Stadtsoldaten im Hennefer Wirtshaus seine Live-Premiere.

Die eigentliche Idee zum „Sessionssong“ schoss, laut Birkmann, allerdings seinem Bandkollegen Ornowski an einem Januarmorgen durch den Kopf. Noch am selben Tag setzte Uli Birkmann diese Idee in Lied und Text um. „Nach drei Stunden war der Song fertig“, sagt Birkmann, dem dabei ein wundervolles Lied mit Gänsehautgarantie gelang, das die Heimatverbundenheit der Hennefer trifft.

Für das Musikvideo hatten viele begeisterte Bürgerinnen und Bürger der Band kleine Filme oder Fotos von ihren Hennefer Lieblingsorten geschickt. Daraus entstand nun eine stimmungsvolle, gut dreiminütige Collage, die mit einer Live-Darbietung der Band – zu der auch Saxofonist Dieter Reinhard und Keyboarder Robert Urbansky gehören – samt eindrucksvollen Drohnenaufnahmen über der Burg von Stadt Blankenberg komplettiert wurde.

Das Musikvideo hatte innerhalb der ersten 24 Stunden schon 7000 Klicks

„Das Video wurde bereits währen der ersten 24 Stunden 7000 Mal angeklickt“, freut sich Birkmann. Bereits nach dem ersten Hören des Songs, den „5202 Stadtgeflüster“ (5202 ist übrigens die alte vierstellige Postleitzahl von Hennef) in Urbanskys Tonstudio aufnahmen, war für Birkmann und Ornowski klar, dass sie einen Ohrwurm geschaffen hatten. „Dass dieses Lied die Herzen der Henneferinnen und Hennefer im Sturm erobert hat, lag an der Kombination aus der eingängigen Melodie und den zugesendeten Bildern, die im Musikvideo vereint wurden“, sagte Birkmann. Selbst Bürgermeister Mario Dahm hat sich mit einem stimmungsvollen Foto in dem Video verewigt.

„Die Stadt hat für die Dreharbeiten sogar die Burg zeitweise sperren lassen und das fertige Video auf ihren Social-Media-Kanälen hochgeladen. Das ist einmalig“, betont Birkmann, der in Hennef selbst kein Unbekannter ist. Über Jahre hinweg begeisterte der diplomierte Sprachheilpädagoge und staatlich anerkannte Rettungsassistent als „Zeuchwaat“ der „Ruut-Wieße Föttschesföhler vun 1913“ gemeinsam mit „Präsi“ Oliver Wirtz bei Karnevalsrevuen das Publikum im Kur-Theater.

Legendär waren zwischen 2012 und 2018 auch die so genannten „Flunkerführungen“, bei denen Birkmann und Wirtz vier bis fünf Mal pro Jahr in ihre „Zeuchwaat“ und „Präsi“-Rollen schlüpften, mit den Teilnehmern durch die Stadt schlenderten und dabei mehr oder weniger erstunkene und erlogene, in jedem Fall köstliche Histörchen über Hennef erzählten. Dazu gehörte beispielsweise die Legende, dass die Stadt an der Sieg über einen versunkenen Hanse-Hafen verfüge.

Der Song hat das Zeug zur Hennef-Hymne