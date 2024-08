Eurowings-Pilot aus Hennef „Ein Flugzeug zu fliegen, ist für mich wie Auto fahren“

In der Luft, mehrere Tausend Meter über dem Boden, fühlt sich Alexander Koenitz wohl. „Alles ist geregelt und genau geplant. Wer ein Flugzeug steuert, weiß ganz genau, was zu tun ist. Alle haben eine Lizenz“, sagt er. Manchmal ist der Eurowings-Pilot an einem Tag in drei verschiedenen Ländern, fliegt von Köln nach Rom und dann weiter nach Palma de Mallorca. Seit 2006 steuert er beruflich Flugzeuge. Auch vorher ist er gerne geflogen.