Seniorin bestohlen und Geld abgehoben : Polizei fahndet mit Fotos nach Hennefer Geldbörsen-Dieben

Hennef Ein Diebespaar, das im April dieses Jahres das Portemonnaie einer 84-jährigen Henneferin gestohlen hatte, wird von der der Polizei gesucht. Die Ermittler bitten um Hinweise.

Die ältere Dame war nach Angaben der Polizei beim Einkaufen, als die beiden mutmaßlichen Täter ihr Portemonnaie aus dem Korb ihres Rollators stahlen. Den Diebstahl bemerkte die 84-jährige Frau aus Hennef erst einige Tage später, als ihre Bankkarte bereits mehrfach zum Geldabheben an Automaten und in mehreren Lidl-Filialen verwendet worden war. Sicherheitskameras erfassten die mutmaßlichen Täter jedoch an einem der Geldautomaten.