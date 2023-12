Brand in Hennef Fahrlässiger Umgang mit Sauerstoffmaske

Die Ursache des verheerenden Brandes in Hennef-Bierth, bei dem am Sonntag ein 66-Jähriger ums Leben kam, war der fahrlässige Umgang mit brennbarem Material. Der Mann habe geraucht, während er die Maske seines Sauerstoffgerätes trug, so ein Sprecher der Polizei. Dabei hatte sich das Gas entzündet. Die Ehefrau war mit einer Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus und befindet sich dort weiterhin. Inzwischen sei die Wohnung bis auf einen Raum wieder bewohnbar, so die Polizei. Die Feuerwehr war am Sonntag mit 68 Kräften aus mehreren Wachen im Einsatz und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Polizei sperrte zeitweilig die Westerwaldstraße im Bereich zwischen Bierth und Uckerath bis etwa 10 Uhr für die Rettungs- und Bergungsarbeiten.