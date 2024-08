Feriensiedlung Bülgenauel „Wenn wir das Haus abreißen lassen müssen, sind wir mit Hennef fertig“

Dem städtischen Lärm entfliehen und stattdessen die Natur und Ruhe genießen, das war der Traum von Patrick Raschke (33) und Raffaela Brink (34). Nachdem der Fahrradmechaniker und seine Lebensgefährtin, die für einen Obst- und Gemüse-Zulieferdienst tätig ist, zunächst in der lebhaften Bonner Innenstadt gewohnt hatten, waren sie froh, als sie entdeckten, dass in in der Wochenendhaussiedlung Bülgenauel ein 68 Quadratmeter großes Haus zum Verkauf stand. „Wir waren ohne Ende glücklich, denn das Haus war genau das, was wir gesucht hatten und zudem in einem tollen Zustand“, erinnert sich Raschke. Er investierte sein Erbe von mehr als 160.000 Euro, um das neue Domizil 2019 zu erwerben.