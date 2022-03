Bargeld und Drogen entdeckt : Polizei nimmt Drogenhändler in Hennef fest

Polizei nimmt Drogenhändler in Hennef fest

In den Taschen des mutmaßlichen Drogenhändlers fanden die Polizisten Marihuana, Haschisch und Amphetamine (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Hennef Zivile Ermittler haben in Hennef einen mutmaßlichen Drogenhändler vorläufig festgenommen. Der 41-jährige gebürtige Siegburger hatte Marihuana, Haschisch und Amphetamine sowie Bargeld in seinen Taschen.

Die Polizei hat am Montagnachmittag in Hennef einen mutmaßlichen Drogenhändler vorläufig festgenommen. Zivile Ermittler hatten sich zunächst rund um den Hennefer Kurpark aufgehalten, als ihnen ein 43-jähriger Mann auffiel, der offenbar auf der Suche nach seinem Dealer war. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.