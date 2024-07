Mehrfamilienhaus evakuiert 15-Jähriger löst Brand beim nächtlichen Kochen in Hennef aus

Ein 15-Jähriger hat in der Nacht zum Dienstag beim Kochen in einem Mehrfamilienhaus in Hennef einen Brand ausgelöst. Der Jugendliche habe gegen 0.40 Uhr in einer Erdgeschosswohnung am Ginsterweg offenbar Essen frittiert, berichtete Jörg Kwiotek, Dienstgruppenleiter der Polizei Sankt Augustin. Gemeinsam mit seiner Mutter und seinen beiden Schwestern habe er die Wohnung rechtzeitig verlassen können, sagte Theo Jakobs, Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Hennef. Der bei dem Küchenbrand entstandene Rauch sei durch geöffnete Fenster teilweise in andere Wohnungen des Hauses eingedrungen.