Rettungsaktion in Hennef : Feuerwehr befreit jungen Uhu aus Schutznetz

Rettungsaktion in Hennef

Hennef Während seines Beutezugs im Hennefer Ortsteil Michelshohn ist der Greifvogel hängen geblieben. Ein Schutznetz hatte ein Hühnergehege vor solchen Angriffen gesichert.

Ein junger Uhu hat am Freitag die Hennefer Feuerwehr beschäftigt. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte sich der Greifvogel beim Versuch, in einem im Ortsteil Michelshohn gelegenen Hühnergehege auf Beutezug zu gehen, in einem Schutznetz verheddert. Dort entdeckte die Besitzerin der Hühner ihn und alarmierte die Feuerwehr.