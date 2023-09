Feuerwehr in Stadt Blankenberg Dank neuer Rampe kann die Feuerwehr bald schneller ausrücken

Nachdem vor einigen Wochen bereits die neue Feuerwache in Söven eingeweiht wurde, nimmt auch das künftige Feuerwehrgerätehaus in Stadt Blankenberg immer mehr Gestalt an. Genau ein Jahr nach dem Spatenstich konnte die Stadt gemeinsam mit der Feuerwehr vergangene Woche endlich das Richtfest feiern. Der Neubau war laut Verwaltung nötig, da das bisherige Feuerwehrhaus nicht mehr den modernen Anforderungen an ein solches Gebäude entspricht. Die Anfahrt zum alten Gerätehaus war nicht ideal, denn sie führte über einen kurvenreichen Weg über den Scheuergarten. Ausrücken muss die Feuerwehr über einen Wirtschaftsweg und über die Straße „Auf dem Berg“. Zudem gibt es am alten Feuerwehrhaus zu wenig Parkplätze und zu wenig Übungsfläche. Das soll sich mit der neuen Wache nun ändern. Die Zufahrt erfolgt am künftigen Standort von der Eitorfer Straße aus über eine eigens für die Feuerwehr geschaffene Rampe. Sie ermöglicht der Löscheinheit ein schnelleres Ausrücken.