Hennefer Feuerwehr im Einsatz Uhu verheddert sich in Geflügelzaun

Hennef · Die Feuerwehr Hennef rückte am Sonntagabend nach Bierth aus, da sich ein Uhu in einem Weidezaun verfangen hatte. Wie es dem Tier erging und wie oft so etwas in Hennef passiert, erzählt Thomas Vitiello.

06.08.2024 , 13:26 Uhr

Die Feuerwehr befreite einen Uhu in Hennef-Bierth aus einem Schutzzaun. Foto: Feuerwehr Hennef

Von Rosanna Großmann Redakteurin Siegburg