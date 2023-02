Starke Rauchentwicklung : Feuerwehr muss brennenden Pkw vor Hennefer Baumarkt löschen

Hennef Ein brennender Pkw hat am Dienstag die Feuerwehr in Hennef auf den Plan gerufen. Die Flammen unter einem Vordach drohten auf einen Baumarkt überzugreifen.

Starker Rauch auf dem Parkplatz vor dem Bauhaus-Markt in Hennef hat am Dienstag zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Die Feuerwehrleute wurden durch die Brandmeldeanlage des Baumarktes alarmiert. Als die Einsatzkräfte auf dem Parkplatz eintrafen, stellte sich jedoch heraus, dass das Feuer nicht im Baumarkt selbst ausgebrochen war, sondern ein Auto auf dem Parkplatz brannte.

Das Fahrzeug hatte unter einem Vordach des Gebäudes gestanden. Als das Auto in Flammen aufging, sprang eine nahe gelegene Sprinkleranlage an. Dadurch wurde die Brandmeldeanlage des Baumarktes aktiviert und die Feuerwehr alarmiert. Die Sprinkleranlage sorgte dafür, die Flammen einzudämmen. So konnte verhindert werden, dass der Brand auf das Gebäude des Baumarktes übersprang. Die Feuerwehr löschte den Brand und gab kurz darauf Entwarnung. Da der starke Rauch auch in den Markt zog, musste dieser entsprechend gelüftet werden. Verletzt wurde niemand.