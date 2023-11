Feuerwehr in Hennef So schwierig war die Suche nach einer neuen Wache

Die Stadt schlug eine schneller umsetzbare, längerfristige Übergangslösung vor. Für die Errichtung einer solchen Interims-Feuerwache wurden mehrere Grundstücke im Hennefer Osten überprüft, bis am Ende zwei geeignete Flächen näher betrachtet wurden. Zur Diskussion stand ein städtischer Park- and Ride-Parkplatz an der Bodenstraße, der dem Ausschuss allerdings für die Ansiedlung der Feuerwache als nicht geeignet erschien, da sich nicht alle wegfallenden Parkplätze auf der gegenüberliegenden Fläche entlang der Selma-Lagerlöf-Straße kompensieren lassen und der Standort zudem mitten in einem Wohngebiet liegt.