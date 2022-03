Hennef : Feuerwehr löscht Brand in Tiefgarage - zum dritten Mal innerhalb weniger Tage

Foto: Ulrich Felsmann

Update Hennef In Hennef hat es in der Nacht auf Donnerstag erneut in einer Tiefgarage gebrannt. Es war das dritte Feuer innerhalb weniger Tage. Die Bewohner mussten während der Löscharbeiten das Haus räumen.



Die Feuerwehr Hennef ist am späten Mittwochabend zu einem Brand in der Königstraße ausgerückt. Gegen 23 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Wie die Feuerwehr mitteilt, hat es innerhalb weniger Tage zum dritten Mal in derselben Tiefgarage gebrannt. Unrat, eine Matratze, OSB-Platten und Autoreifen waren aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten.