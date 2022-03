Bewohner mussten das Haus räumen : Feuerwehr löscht erneut Brand in Hennefer Tiefgarage

Foto: Ulrich Felsmann

Hennef In Hennef hat es in der Nacht auf Donnerstag in einer Tiefgarage gebrannt. Es sei das dritte Mal innerhalb weniger Tage gewesen. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tamara Wegbahn

Die Freiwillige Feuerwehr Hennef ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 23 Uhr zu einem Brand in der Königstraße in Hennef ausgerückt. Nach Informationen der Redaktion brannte es in einer Tiefgarage. Was genau den Brand auslöste, war in der Nacht nicht bekannt.