Stadtfest in Hennef Flanieren, Feiern und ein verkaufsoffener Sonntag ziehen viele Besucher an

Der verkaufsoffene Sonntag lockte zwischen 13 und 18 Uhr viele Kunden in die Geschäfte. Das Herz des Hennefer Stadtfestes ist und bleibt allerdings das Bühnen-Programm. Akrobatische und tänzerische Darbietungen bot die Tanzschule Lars am Samstagnachmittag in der „Falc-Arena“ auf dem Stadtsoldatenplatz, die am Sonntag ganz im Zeichen der fünften Jahreszeit stand, obwohl die neue Session noch gar nicht angelaufen ist. Ein karnevalistischer Frühschoppen der Hennefer Stadtsoldaten, der unter dem Motto „Von Pänz-Für Pänz“ besonders den Nachwuchs in den Fokus rückte und mit Auftritten der TSG Rot-Weiss Söven, der KG Rot-Weiß Bröl, der Stadtgarde Schwarz-Rot Hennef sowie der Teich Girls Kreuzkapelle und der Siegburger Funken Blau-Weiss von 1859 aufwartete, stimmte jedenfalls schon mal auf die nahende jecke Zeit ein.