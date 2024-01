Fluglärm im Rhein-Sieg-Kreis Belastung Kreis deutlich höher als angenommen

Waren es 2017 alleine in Hennef noch 2260 Anwohner, die unter einem nächtlichen Dauerschallpegel von 50-54,9 dB (A) zu leiden hatten, stieg die Zahl der von nächtlichem Fluglärm geplagten Hennefer für diesen Dauerschallpegelwert auf 18.401 im Jahr 2022. Auch die von Fluglärm stark betroffene Gesamtfläche des Kreisgebietes stieg nach den neuen Berechnungen zwischen 2017 und 2022 von ehemals 56 auf 93 Quadratkilometer. „Das ist ein Plus von 65 Prozent“, so Schumacher. Waren in Hennef 2017 noch zehn Quadratkilometer Fläche von Fluglärm betroffen, so waren es 2022 bereits 24,6 Quadratkilometer. Für die neue Lärmkartierung, in der laut Schumacher nun endlich für den Rhein-Sieg-Kreis eine realitätsgerechte Berechnung für alle vom Fluglärm stark belasteten Gebiete vorliegt, hatte das Lanuv die für Fluglärm europaweit verwendete Berechnungsmethode CNOSSOS (Common Noise Assessment Methods) angewendet. Diese soll laut dem Fluglärmexperten bewirken, dass sich die Flugbahn der Flugzeuge realitätsnäher als früher bestimmen lässt. „Zum ersten Mal liegen nun realistische und offizielle Zahlen vor“.