14. Bericht der Lärmschutzgemeinschaft Köln/Bonn : Der Fluglärm über Hennef hat 2021 wieder zugenommen

Hennef Mit insgesamt 90 675 Flugbewegungen vom Flughafen Köln/Bonn aus gibt es einen Anstieg um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders negativ bewertet die Lärmschutzgemeinschaft die „alles übertreffende Erhöhung der Nachtflüge“.

Besonders negativ bewertet Schumacher die „alles übertreffende Erhöhung der Nachtflüge“. 41 520 nächtliche Flugbewegungen im Jahr 2021 und somit 8900 (27 Prozent) mehr, als 2020, sind für ihn kaum fassbar. „Das ist der bei Weitem größte jährliche Zuwachs, sowohl in absoluten Zahlen als auch prozentual, der jemals in Wahn stattfand“, sagte Schumacher mit Blick auf den Flughafen Köln/Bonn, der laut dem Fluglärmexperten in diesem Jahr sogar mit einem Zuwachs bei den Fracht- und Passagierflügen rechnet.

Erhebliche Lärmbelästigung

Dauerpegel stieg an

Im gesamten Hennefer Stadtgebiet stieg der nächtliche Dauerschallpegel 2021 laut Schumachers Auswertung an und lag zwischen 51,1 Dezibel an der Gesamtschule in Hennef-West und 48,4 Dezibel in Happerschoß. „Über alle sechs Hennefer Messstellen gemittelt lag der Dauerschallpegel im Jahresdurchschnitt bei 49,4 Dezibel. Gemessen an dem von der Weltgesundheitsorganisation WHO als Zielgröße vorgegebenen Schwellenwert von 40 Dezibel, übertrafen 2021 die Werte in Hennef somit den gesundheitlichen Unbedenklichkeits-Schwellenwert um das Achtfache. „Im Vergleich zu Menschen, die in einem nachtfluglärmfreien Gebiet wohnen, muss man daher konstatieren, dass viele Hennefer einem um bis zum Neunfachen erhöhten Gesundheitsrisiko durch nächtlichen Fluglärm ausgesetzt sind“, sagte Schumacher.