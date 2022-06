Erste Messergebnisse für 2022 : Fluglärm über Hennef nimmt auch in diesem Jahr weiter zu

Hennef Fluglärmexperte Helmut Schumacher warnte schon 2021, dass die nächtlichen Flüge über Hennef zunehmen. Und auch in diesem Jahr kündigt sich für die Anwohner keine Entlastung an. Im Gegenteil.

Gute Nachrichten hat er eigentlich nie im Gepäck. Aber das, was der Fluglärmexperte Helmut Schumacher in der vergangenen Woche dem Hennefer Umweltausschuss präsentierte, ließ dann doch aufhorchen. Seine Prognose: Der Fluglärm über Hennef wird in diesem Jahr erneut stark zunehmen. Bereits im Februar hatte der Vorsitzende des Hennefer Ortsverbandes der Lärmschutzgemeinschaft Köln/Bonn den Fluglärmbericht für das Jahr 2021 erstellt. Mit dem Ergebnis: „Der pandemiebedingte starke Rückgang der Flugbewegungen des Jahres 2020 ist Geschichte und wird sich in dieser Form kaum wiederholen.“

Anstieg des Dauerschallpegels

Bereits die Zahlen für 2021 waren nicht rosig. Zwar gingen während der Corona-Pandemie die nächtlichen Passagier- und marginal auch die Frachtflüge zurück. Mit insgesamt 90 675 Flugbewegungen gab es laut Schumacher aber bereits im vergangenen Jahr einen Anstieg um 15 Prozent gegenüber 2020. Im gesamten Hennefer Stadtgebiet stieg der nächtliche Dauerschallpegel 2021 gemittelt auf etwa 50 Dezibel an. Damit übertrafen die Werte den gesundheitlichen Unbedenklichkeits-Schwellenwert der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Belastung der Anwohner

Zwischen Januar und Mai 2022 habe sich an der Messstelle Lichtenberg der nächtliche Fluglärm gegenüber den ersten fünf Monaten des Jahres 2018 um nahezu 60 Prozent erhöht, an der Messstelle Rathaus sogar um 80 Prozent. Auch die durchschnittliche Lärmemission stieg noch einmal drastisch an. Nur die Messstelle in Happerschoß verzeichnete laut Schumacher zwischen Januar und Mai 2022 deutlich weniger nächtliche Starts auf der Ost-Abflugroute als während der Vergleichsmonate des Jahres 2018. „Das Bild kann sich jedoch im Verlaufe des Jahres noch erheblich ändern“, so der Experte.