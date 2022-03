Freie Schule Rhein-Sieg : Schule in Hennef startet Betrieb in renovierten Räumen

Hennef Die Freie Schule Rhein-Sieg startet in den renovierten Räumen an der Schulstraße den Betrieb. Eltern haben die Räume hergerichtet. Unterdessen übersteigt die Nachfrage nach Plätzen das Angebot.

Die kleine Bibliothek der Freien Schule Rhein-Sieg in der Schulstraße in Hennef ist bereits mit vielen Büchern bestückt, das Schulsekretariat ist besetzt und das große Klassenzimmer geschmackvoll eingerichtet. Sogar ein Klavier ist vorhanden und die 22 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren, die seit dem 1. Februar die renovierten Räume nutzen, sind glücklich. „Feuervögel“ lautet der Name ihres Klassenverbandes, für den es sogar ein Maskottchen gibt. Viel Arbeit haben sich die Eltern der „Feuervögel“ gemacht, um aus den Räumen einen Ort zu schaffen, der reichlich Platz zum Lernen bietet. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Schulleiterin und Klassenlehrerin Heike Wagner.

Einrichtung bietet auch OGS-Plätze an

Die Bezirksregierung hatte eine vorläufige Betriebserlaubnis erteilt, mit der die Freie Schule, die auch OGS-Plätze anbietet, 2021 zunächst in angemieteten Räumen an der Hennefer Sportschule an den Start ging. In der Zwischenzeit richteten die Eltern die Räume in der Schulstraße so weit her, dass sie zum 1. Februar, als dann auch die endgültige Genehmigung der Bezirksregierung und der Stadt Hennef vorlag, bezogen werden konnten.