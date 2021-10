Zwischen Nieder- und Oberhalberg entsteht ein „Bürgerwald“ : Freiwillige Helfer pflanzen 1500 Bäume

Fast 80 ehrenamtliche Helfer beteiligten sich am Samstag an der städtischen Baumpflanzaktion in Hennef. Simon Hornfischer vom Alpenverein Siegburg (2.v.l.) war einer der Aktiven. Foto: Ingo Eisner

Hennef Etwa 70 engagierte Ehrenamtliche haben am Samstag auf einem Waldstück der Stadt Hennef 1500 Bäume angepflanzt. Vor allem klimaresistente heimische Sorten wie Rot- und Hainbuchen, Bergahorn und Vogelkirsche waren ausgewählt worden, um die kahle Fläche zu bestücken.



Wie eine Mondlandschaft mutete das Waldstück zwischen Nieder-und Oberhalberg an. Nach massivem Borkenkäferbefall, Sturm und Dürre war die 0,8 Hektar große städtische Waldparzelle so in Mitleidenschaft gezogen worden, dass viele Bäume, vor allem Fichten, gefällt werden mussten. Das Hennefer Umweltamt organisierte kurzerhand eine Aufforstungsmaßnahme. Am Samstagmittag pflanzten mehr als 70 engagierte Ehrenamtliche gemeinsam mit Bürgermeister Mario Dahm etwa 1500 Bäume an. Vor allem klimaresistente, heimische Sorten wie Rot-und Hainbuchen, Bergahorn und Vogelkirsche wurden ausgewählt, um die kahle Fläche wieder zu bestücken.

„Diese Aufforstung ist ein konkreter Beitrag zum Klimaschutz in Hennef“, sagte Dahm und dankte den zahlreichen Helfern und Unterstützern. Die Aktion wurde vom Hennefer Umweltamt, allen voran Andrea Kurenbach, im Vorfeld koordiniert. Unterstützt wurde das Projekt mit dem Titel „Bürgerwald“ vom Deutschen Roten Kreuz, von Revierförster Gerhard Pohl (Landesbetrieb Wald und Holz) sowie vom Deutschen Alpenverein Siegburg.

58 Mitglieder des Vereins und mehr als 20 ehrenamtliche Hennefer waren am Samstag bereits um 10 Uhr in den Wald bei Oberhalberg gekommen, um kräftig anzupacken. Innerhalb von nur drei Stunden schafften sie es, die insgesamt 1 500 Bäume zu pflanzen. Neben Spaten kamen auch Erdbohrer zum Einsatz, die die Stadt zur Verfügung stellte, da die Bäume etwa 35 Zentimeter tief in der Erde angepflanzt werden mussten.

„Der Boden ist durch den Regen sehr weich. Das ist ideal“, sagte Ursula Sampels, Vorsitzende der Siegburger Sektion des Deutschen Alpenvereins. „Es macht riesigen Spaß, bei dieser Aktion dabei zu sein. Zudem leistet man einen wichtigen Beitrag für die Umwelt“, sagte Vereinsmitglied Simon Hornfischer (16). Die einzelnen Gruppen wurden von fachkundigen Ehrenamtlichen angeleitet wie dem gelernten Forstwirt Christoph Mücher oder dem Garten-und Landschaftsbauer Jakub Szmit, die wichtige Tipps bei der Aufforstung geben konnten.

Die 1500 Baumpflanzen, die Revierförster Gerhard Pohl für die Aktion besorgt hatte, waren bereits rund 1,8 Meter hoch. Pohl hatte zudem einen Pflanzplan ausgearbeitet, nach dem die Bäume in Gruppen zu je 25 in so genannte Trupps gesetzt wurden. „Zwischen den Baumpflanzen bleibt Platz für eine Naturverjüngung. Diese Dynamik ist uns wichtig“, sagte der Hennefer Umweltamtsleiter Johannes Oppermann.

Foto: Ingo Eisner Auf der städtischen Waldparzelle zwischen Nieder-und Oberhalberg haben die Freiwilligen kräftig aufgeforstet.

Foto: Ingo Eisner Die Ehrenamtlichen Christoph Mücher und Jakub Szmit bei der Pflanzaktion.

Foto: Ingo Eisner Simon Hornfischer vom Alpenverein Siegburg mit einer Bergahornpflanze.

Foto: Ingo Eisner Auch Bürgermeister Mario Dahm packte mit an: (v.l.) Gerhard Pohl (Landesbetrieb Wald und Holz), Andrea Kurenbach (Hennefer Umweltamt), Ursula Sampels (Alpenverein Siegburg), Bürgermeister Dahm und der Hennefer Umweltamtsleiter Johannes Oppermann. zurück

