Stauende zu spät gesehen : Fünf Personen bei Auffahrunfall in Hennef verletzt

Hennef Bei einem Auffahrunfall am Mittwochmittag in Hennef sind fünf Autofahrer verletzt worden. Ein 56-Jähriger aus Sankt Augustin hatte das Ende einer Fahrzeugschlange zu spät erkannt.

Bei einem Auffahrunfall am Mittwochmittag in Hennef-Bröl sind fünf Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 53-Jähriger aus Nümbrecht mit seinem Mercedes von der Straße Im Bröltal nach links in den Alter Weg abbiegen. Da ihm Fahrzeuge entgegenkamen, musste er anhalten. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer hielten ebenfalls mit ihren Autos hinter dem Nümbrechter, der mit seiner Frau im Auto saß, an.